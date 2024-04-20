Совершён прорыв в исследовании эпилепсии: учёные создали математическую модель мозга больного этим недугом

Международная группа учёных создала математическую модель мозга эпилептика

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из России, Индии и Бельгии совместно разработала уникальную математическую модель, которая имитирует динамику мозга во время эпилептических приступов.

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Это исследование является частью программы "Приоритет 2030", поддерживаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, и обладает значительным потенциалом для борьбы с эпилепсией — одним из наиболее острых неврологических заболеваний.

Модель, разработанная учеными, учитывает сложные взаимосвязи между нейронами и клетками глии в мозге. Эти взаимосвязи играют ключевую роль в формировании и распространении эпилептических разрядов. Путем анализа таких механизмов исследователи намерены добиться более глубокого понимания эпилепсии, что, в свою очередь, может привести к разработке более эффективных методов лечения и новых лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.

Помимо этого, ученые планируют дальнейшее совершенствование модели, чтобы лучше изучить взаимодействие различных типов клеток в мозге и провести тщательное тестирование антиэпилептических препаратов.