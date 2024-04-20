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Совершён прорыв в исследовании эпилепсии: учёные создали математическую модель мозга больного этим недугом

Международная группа учёных создала математическую модель мозга эпилептика

1:11
Наука

Группа ученых из России, Индии и Бельгии совместно разработала уникальную математическую модель, которая имитирует динамику мозга во время эпилептических приступов.

Международная группа учёных создала математическую модель мозга эпилептика
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Это исследование является частью программы "Приоритет 2030", поддерживаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, и обладает значительным потенциалом для борьбы с эпилепсией — одним из наиболее острых неврологических заболеваний.

Модель, разработанная учеными, учитывает сложные взаимосвязи между нейронами и клетками глии в мозге. Эти взаимосвязи играют ключевую роль в формировании и распространении эпилептических разрядов. Путем анализа таких механизмов исследователи намерены добиться более глубокого понимания эпилепсии, что, в свою очередь, может привести к разработке более эффективных методов лечения и новых лекарственных препаратов, сообщает ТАСС.

Помимо этого, ученые планируют дальнейшее совершенствование модели, чтобы лучше изучить взаимодействие различных типов клеток в мозге и провести тщательное тестирование антиэпилептических препаратов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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