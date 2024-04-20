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НТВ: учёные, пытающиеся предотвратить изменение климата, наносят вред природе

1:52
Наука

Научные исследования утверждают, что изменения климата в значительной степени обусловлены деятельностью человека. Недавние открытия заставляют задуматься о возможной причастности определенных личностей к этим изменениям.

НТВ: учёные, пытающиеся предотвратить изменение климата, наносят вред природе
Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

Как утверждает НТВ, американские исследователи провели секретный эксперимент по изменению климата, выпустив в атмосферу аэрозольные частицы на военной базе в Калифорнии.

Эксперимент направлен на борьбу с глобальным потеплением путем отражения солнечного света. По официальной версии, этот метод должен помочь снизить температуру Земли. Однако, несмотря на заявленные благие намерения, эксперимент был окутан тайной, вызывая опасения и недоверие среди общественности.

Ученые из Вашингтонского университета вели подготовку к эксперименту в строжайшем секрете, проводя вычисления и разработку необходимой технологии. Их целью было создать облака, которые будут отражать солнечный свет обратно в космос, тем самым снижая температуру поверхности Земли.

Критики этой идеи, включая профессора из Оксфордского университета, опасаются непредвиденных последствий. Они предупреждают о возможных катастрофических последствиях, таких как нарушение структуры осадков и увеличение природных катастроф.

Несмотря на это, проект продолжается благодаря финансовой поддержке Билла Гейтса и законодательной поддержке Джо Байдена.

В конечном итоге, вопрос о том, кто причинит большее вреда человечеству — глобальное потепление или ученые, пытающиеся его предотвратить, остается открытым. Стремление к контролю над климатом может иметь непредвиденные последствия и вызвать угрозу для окружающей среды и человечества в целом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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