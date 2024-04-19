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Эта удивительная находка проливает свет на историю Кипра: учёные обнаружили 3300-летнее эгейское зеркало

Planet Today: археологи обнаружили 3300-летнее эгейское зеркало на Кипре

1:45
Наука

В результате археологических раскопок на древнем месте Хала Султан Текке на юго-восточном побережье Кипра было обнаружено много интересных артефактов, включая редкое зеркало из эгейской бронзы.

Planet Today: археологи обнаружили 3300-летнее эгейское зеркало на Кипре
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Город Хала Султан Текке, который процветал в период между 1630 и 1150 годами до н. э., был ключевым торговым центром благодаря своему стратегическому расположению на берегу Средиземного моря.

Проведенные раскопки в некрополе этого города привели к обнаружению нескольких неповрежденных гробниц, в том числе гробницы, датируемой приблизительно 1300 годом до н. э. Эта гробница содержала останки четырех человек и удивительную коллекцию из 264 предметов, представляющих разнообразные культурные влияния региона в то время, сообщает Planet Today.

Среди множества артефактов, найденных в гробнице, особое внимание привлекло зеркало из эгейской бронзы. Это зеркало, диаметром от 11,2 до 11,4 см и весом 156 грамм, имеет типичные черты зеркал, изготовленных в регионе Эгейского моря в то время, особенно на острове Крит. Отсутствие ручек или заклепок свидетельствует о том, что они, вероятно, были изготовлены из скоропортящихся материалов, таких как дерево, слоновая кость или кость.

Присутствие зеркала в погребальном контексте подчеркивает его символическую и эстетическую ценность, а также свидетельствует о широких торговых связях и культурных контактах этого периода.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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