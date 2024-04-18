Россию накроет небывалый шторм "Гори" — синоптики предупреждают: "Это не учебная, а боевая тревога!"

Синоптик Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Балканский шторм "Гори" обрушится на Центральную Россию в пятницу, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: TG "Осторожно, Москва" is licensed under public domain

По его прогнозам, погода в Москве начнёт портиться к вечеру четверга. Небо затянет тучами, зарядят дожди, которые уже ночью приобретут интенсивный ливневый характер.

За ночь синоптики ожидают до 20 мм осадков. "Таким образом, в период с 15:00 18 апреля до 09:00 19 апреля в осадкомер города попадёт до 68% от месячной нормы", — уточнил специалист.

Но это ещё полбеды; хуже, по его мнению, другое — резко усилится ветер: до 17-22 м/с с порывами до 25 м/с, что соответствует девяти баллам по шкале Бофорта.

"В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадёт Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога!" — предупредил Тишковец.

Уходя, незваный гость с Балкан принесёт за собой зимнюю погоду. В субботу температура резко снизится, на Северо-Западе России возможны гололедица и формирование временного снежного покрова.

Ранее схожий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Предстоящее буйство стихии в Москве, как и уже прошедшее в Дубае, он объяснил переменчивостью весенней погоды.