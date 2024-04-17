"Дубайский шторм" накроет Европейскую часть России: названы сроки

Роман Вильфанд спрогнозировал приход "дубайского циклона" в Россию к пятнице в эксклюзивном интервью изданию Pravda.ru.
"Вот, кстати говоря, в центре Европейской России мы тоже ощутим, но послезавтра ночью, вот в ночь на пятницу будут тоже такие заметные осадки, в Москве в том числе, но всё-таки, конечно же, не такие выпадут, до 10, до 15, может даже 17 миллиметров, но это осадки с грозами, со Средиземноморья перемещается циклон"
По словам Вильфанда, переменчивость погоды весной и особенно в апреле является одной из характерных черт российского климата.
"...изменчивость (погоды) – это ее самая постоянная черта, и особенно это касается весны"
Таким образом, никакой аномалии в России Роман Вильфанд не прогнозирует.
В Дубае 16 апреля разразился невиданной по мощности шторм. Выпало больше годовой нормы осадков, были затоплены улицы, метро, тысячи туристов оказались заблокированы в аэропортах. По словам Романа Вильфанда, давшего комментарий журналисту издания Pravda.ru, типичная для этого региона солнечная и жаркая погода установится уже 18 апреля.
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