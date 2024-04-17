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Рекордные осадки. Названы сроки возвращения хорошей погоды в Дубай, где застряли российские туристы

Вильфанд: хорошая погода вернётся в Дубай 18 апреля

1:34
Туризм

Хорошая погода вернётся в Дубай уже завтра, 18 апреля. Об этом Pravda.Ru заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд: хорошая погода вернётся в Дубай 18 апреля
Фото: unsplash.com by Robert Bock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Начиная уже с завтрашнего дня, в Дубай возвращается вначале умеренная погода, переменная облачность, температура 26-27 градусов, а уже послезавтра обычная — 29-31 градус и без осадков, малооблачная погода. Вот такая тут совершенно необычная ситуация, связанная с ложбинной циркуляцией, с хорошо выраженной ложбиной, ложбина — это область низкого давления, вот фронтальный раздел эта область низкого давления вызывает", — сказал он.

По его словам, осадки, обрушившиеся на Дубай, стали рекордными.

"Вообще годовая норма — около 80 миллиметров, а тут за 36 часов такое огромное количество осадков. Конечно же, это вызвало, и грозовая деятельность, и усиление ветра. А учитывая, что всё-таки почва в этих регионах не особенно впитывает влагу, поэтому, конечно, там огромные проблемы и последствия самые негативные", — заключил он.

Ранее сообщалось, что около 2500 россиян не могут улететь из Дубая уже вторые сутки. В предыдущие два дня ОАЭ накрыл небывалый по мощи циклон. Улицы городов были затоплены, авиарейсы отменены, аэропорты закрыты. Всего выпало больше годовой нормы осадков. 

  

 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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