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Туристы в Дубае уже сутки не могут вылететь из страны, несмотря на нормализацию погоды

В Дубае задерживаются авиарейсы, и российские туристы не могут улететь домой

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Туризм

Около 2500 россиян не могут улететь из Дубая уже вторые сутки. 

В Дубае задерживаются авиарейсы, и российские туристы не могут улететь домой
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В предыдущие два дня ОАЭ накрыл небывалый по мощи циклон. Улицы городов были затоплены, авиарейсы отменены, аэропорты закрыты. Всего выпало больше годовой нормы осадков. 

Сегодня погода пришла в норму, но до сих пор не работает метро, и продолжаются перебои в авиасообщении. Туристы или ждут часами и сутками в аэропорту или снимают гостиницы за свой счёт. Однако ситуация вполне под контролем властей и туристических компаний.

Наводнения на Аравийском полуострове являются очень редким бедствием, и в страховочные риски не входят. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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