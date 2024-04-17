Туристы в Дубае уже сутки не могут вылететь из страны, несмотря на нормализацию погоды

В Дубае задерживаются авиарейсы, и российские туристы не могут улететь домой

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Около 2500 россиян не могут улететь из Дубая уже вторые сутки.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В предыдущие два дня ОАЭ накрыл небывалый по мощи циклон. Улицы городов были затоплены, авиарейсы отменены, аэропорты закрыты. Всего выпало больше годовой нормы осадков.

Сегодня погода пришла в норму, но до сих пор не работает метро, и продолжаются перебои в авиасообщении. Туристы или ждут часами и сутками в аэропорту или снимают гостиницы за свой счёт. Однако ситуация вполне под контролем властей и туристических компаний.

Наводнения на Аравийском полуострове являются очень редким бедствием, и в страховочные риски не входят.