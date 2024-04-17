Туристы в Дубае уже сутки не могут вылететь из страны, несмотря на нормализацию погоды

Около 2500 россиян не могут улететь из Дубая уже вторые сутки.
В предыдущие два дня ОАЭ накрыл небывалый по мощи циклон. Улицы городов были затоплены, авиарейсы отменены, аэропорты закрыты. Всего выпало больше годовой нормы осадков.
Сегодня погода пришла в норму, но до сих пор не работает метро, и продолжаются перебои в авиасообщении. Туристы или ждут часами и сутками в аэропорту или снимают гостиницы за свой счёт. Однако ситуация вполне под контролем властей и туристических компаний.
Наводнения на Аравийском полуострове являются очень редким бедствием, и в страховочные риски не входят.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.