Первая межуниверситетская квантовая сеть с перспективой присоединения к ней всех желающих появится за Уралом

Большой университет Томска объединит НИИ и вузы в квантовую сеть

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Большой университет Томска объединит НИИ и вузы за Уралом в квантовую сеть — соответствующее соглашение было подписано на заседании Томского консорциума научно-образовательных организаций с участием заместителя губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмилы Огородовой.

Фото: Flickr by IBM Research is licensed under CC BY-ND 2.0

"Томская область — первый за Уралом регион, где будет создана межуниверситетская квантовая сеть", — похвалилась она.

Поначалу сеть будет сугубо учебно-научно-исследовательской. В дальнейшем она расширится за пределы области, к ядру на материально-технической базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники смогут подключаться другие узлы.

Но до этого нужно отработать механизмы работы квантовой сети, сказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский. "Это, например, создание и тестирование технологий использования квантовой защищённой системы связи на объектах критической информационной инфраструктуры — энергетического, нефтегазового комплексов, разработка регламентов использования квантовых коммуникаций в медицинской сфере, исследование и улучшение эксплуатационных качеств аппаратуры и сетей, например, для повышения работоспособности в сложных климатических условиях", — пояснил он.

Основа квантовой сети — технология квантового распределения ключей, подразумевающая использование симметричных ключей в соответствии с законами квантовой физики. Она делает информацию практически неуязвимой для несанкционированного доступа.

Ранее академик Российской академии наук Игорь Каляев предложил объединить в сеть все российские суперкомпьютеры, чтобы догнать Запад в этом направлении развития вычислительной техники.