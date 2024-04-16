Найден способ догнать Запад в области суперкомпьютерных вычислений

Академик РАН предложил соединить российские суперкомпьютеры в сеть

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Соединение российских суперкомпьютеров в сеть поможет догнать Запад в этом направлении развития вычислительной техники, уверен академик Российской академии наук Игорь Каляев, сопредседатель научных направлений Национального центра физики и математики.

Фото: РИА Новости by Николай Фёдоров is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

По его мнению, нужно не просто физически соединить все машины, но обеспечить их максимально широкое использование на благо науки — тогда они принесут реальную пользу.

"Для того чтобы все суперкомпьютеры страны использовались максимально эффективно, их необходимо объединить в единый вычислительный ресурс, доступный широкому кругу пользователей из организаций науки, образования и промышленности", — пояснил учёный ТАСС.

Национальная суперкомпьютерная инфраструктура (НСИ), как назвал академик эту пока гипотетическую сеть, "позволит нам не только решить задачу кратного увеличения суперкомпьютерных мощностей, но и существенно сократить наше отставание от Запада в части обеспечения науки, образования и промышленности высокопроизводительной вычислительной техникой", надеется он.

По словам Каляева, сейчас Россия на 10-м месте в мире по суммарным суперкомпьютерным мощностям. Но в науке российские суперкомпьютеры используются недостаточно, потому что принадлежат в основном коммерческим структурам. "Удельное значение производительности суперкомпьютеров в области науки и образования на одного исследователя в США, Японии, Европе и КНР составляет около 2,5, 1,2, 1,0, 0,15 Тфлопс соответственно, а для России значение этого показателя всего лишь 0,012 Тфлопс", — уточнил он.

Для эффективной работы НСИ понадобятся высокоскоростная сетевая инфраструктура с магистралями до 400 Гбит/с и облачные хранилища на основе технологий искусственного интеллекта, добавил Каляев.