Ученые шокированы: как чума в Средневековье изменяла наши гены навсегда

Ученые рассказали, как бубонная чума в средневековье изменила гены человека

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Медицинской школы Аншутцкого университета в Колорадо пришли к выводу, что эпидемия бубонной чумы в Средневековье повлияла на генетику человека.

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Исследование, проведенное совместно с представителями Института Макса Планка из Германии, сосредоточилось на останках 36 жертв эпидемии.

Путем изучения мест массового захоронения XVI века в Германии ученые пришли к выводу, что трагические события того времени оказали влияние на иммунную систему современного человека.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

После получения образцов ДНК из костей внутреннего уха жертв эпидемии из массового захоронения в Эльвангене, эксперты сравнили их с образцами ДНК 50 современных жителей города. Выяснилось, что патоген Yersinia pestis, вызывающий бубонную чуму, оказал влияние на генетический материал местных жителей.

Это означает, что Yersinia pestis способствовала эволюционным изменениям в организме людей того времени. С течением времени эти изменения могли привести к формированию генов, связанных с иммунной системой человека.

Ученые предполагают, что такие изменения могли произойти не только среди населения Эльвангена, но и в других регионах Европы.