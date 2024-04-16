Можно сделать даже не совещании: найден простой и эффективный способ избавиться от гневных мыслей

Scientific Reports: уничтожение записей негативных мыслей избавляет от гнева

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Нагоя в Японии, проливает свет на простой, но эффективный метод управления гневом: записывать и избавляться от гневных мыслей.

Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

В ходе экспериментов участники получали чрезмерно критичные и оскорбительные отзывы о написанном ими эссе, независимо от его реального качества. Эти отзывы были призваны вызвать чувство гнева. После получения критических замечаний участников просили записать свои мысли о том, что они чувствуют и что вызвало их эмоции.

После этого участников разделили на две группы. Одной группе было велено выбросить или уничтожить свои записи, а другой — сохранить их. Затем исследователи оценили уровень гнева участников с помощью опросников самооценки, сообщает Scientific Reports.

Результаты оказались поразительными. У участников, которые избавились от своих заметок, уровень гнева значительно снизился, многие из них сообщили о почти полном исчезновении гнева. И наоборот, те, кто оставил свои записи, сохранили более высокий уровень гнева по сравнению с исходным уровнем.

Этот метод управления гневом оказался не только эффективным, но и быстрым и простым, что делает его применимым в различных ситуациях, например, на деловых встречах. Исследователи также отметили потенциальную культурную значимость метода, проведя параллели с традиционной японской практикой хакидашисара, когда символические изображения гнева физически уничтожаются.