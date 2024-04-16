Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Норникель" сообщил, что после санкций могут начаться сбои на рынках металлов
Состоялись телефонные переговоры России и Ирана
ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну
Как справиться с тлёй на рассаде
Насколько действительно полезны смузи, как мы обычно предполагаем
Три миллиарда лет климат на Земле позволит сохранить возможность существования всех известных форм жизни
Нашумевший законопроект об ужесточении мобилизации подписал Зеленский
Клиенты "Росгосстраха" из зоны подтопления в Оренбургской области получили выплаты
Кинологи рассказали, как отучить собаку тянуть поводок
Можно сделать даже не совещании: найден простой и эффективный способ избавиться от гневных мыслей

Scientific Reports: уничтожение записей негативных мыслей избавляет от гнева

1:38
Наука

Исследование, проведенное учеными из Университета Нагоя в Японии, проливает свет на простой, но эффективный метод управления гневом: записывать и избавляться от гневных мыслей.

Scientific Reports: уничтожение записей негативных мыслей избавляет от гнева
Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

В ходе экспериментов участники получали чрезмерно критичные и оскорбительные отзывы о написанном ими эссе, независимо от его реального качества. Эти отзывы были призваны вызвать чувство гнева. После получения критических замечаний участников просили записать свои мысли о том, что они чувствуют и что вызвало их эмоции.

После этого участников разделили на две группы. Одной группе было велено выбросить или уничтожить свои записи, а другой — сохранить их. Затем исследователи оценили уровень гнева участников с помощью опросников самооценки, сообщает Scientific Reports.

Результаты оказались поразительными. У участников, которые избавились от своих заметок, уровень гнева значительно снизился, многие из них сообщили о почти полном исчезновении гнева. И наоборот, те, кто оставил свои записи, сохранили более высокий уровень гнева по сравнению с исходным уровнем.

Этот метод управления гневом оказался не только эффективным, но и быстрым и простым, что делает его применимым в различных ситуациях, например, на деловых встречах. Исследователи также отметили потенциальную культурную значимость метода, проведя параллели с традиционной японской практикой хакидашисара, когда символические изображения гнева физически уничтожаются.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Последние материалы
ICE Futures: биржевая стоимость какао-бобов составляет 11 тысяч долларов за тонну
Как справиться с тлёй на рассаде
Насколько действительно полезны смузи, как мы обычно предполагаем
Три миллиарда лет климат на Земле позволит сохранить возможность существования всех известных форм жизни
Клиенты "Росгосстраха" из зоны подтопления в Оренбургской области получили выплаты
Нашумевший законопроект об ужесточении мобилизации подписал Зеленский
Кинологи рассказали, как отучить собаку тянуть поводок
Foreign Affairs приводит подробности срыва переговоров в Стамбуле
Политик Филиппо заявил об отсутствии желания у французов воевать против России
В РПЦ выступили против рекламы и показа "Слова пацана" на телеканалах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников