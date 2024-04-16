Новое исследование раскрывает роль редких ганглиозных клеток сетчатки в восприятии цвета

Исследование, проведенное учеными из Рочестерского университета, выявило редкие ганглиозные клетки сетчатки (RGC), которые могут дополнить существующие теории восприятия цвета.
Сетчатка глаза содержит три типа колбочек, каждый из которых чувствителен к определенным длинам волн света. Ганглиозные клетки передают сигналы от этих колбочек в центральную нервную систему.
С использованием адаптивной оптики, разработанной для преодоления искажений света, исследователи смогли выявить редкие ганглиозные клетки сетчатки, которые ранее оставались незамеченными. Эта технология позволяет получать четкие изображения фоторецепторных клеток и анализировать их работу, сообщает Neuroscience.
Результаты исследования показывают, что существуют некардинальные RGC, которые работают вместе с основными направлениями, участвуя в создании более сложных представлений о цвете. Эти клетки могут объяснить, как человек воспринимает красный, зеленый, синий и желтый цвета.
Помимо научного интереса, результаты этого исследования имеют практическую значимость. Улучшенное понимание функций сетчатки может привести к разработке более эффективных методов восстановления зрения для людей с потерей зрения.
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