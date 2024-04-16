Новое исследование раскрывает роль редких ганглиозных клеток сетчатки в восприятии цвета

Neuroscience: обнаружены редкие ганглиозные клетки сетчатки глаза

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Рочестерского университета, выявило редкие ганглиозные клетки сетчатки (RGC), которые могут дополнить существующие теории восприятия цвета.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сетчатка глаза содержит три типа колбочек, каждый из которых чувствителен к определенным длинам волн света. Ганглиозные клетки передают сигналы от этих колбочек в центральную нервную систему.

С использованием адаптивной оптики, разработанной для преодоления искажений света, исследователи смогли выявить редкие ганглиозные клетки сетчатки, которые ранее оставались незамеченными. Эта технология позволяет получать четкие изображения фоторецепторных клеток и анализировать их работу, сообщает Neuroscience.

Результаты исследования показывают, что существуют некардинальные RGC, которые работают вместе с основными направлениями, участвуя в создании более сложных представлений о цвете. Эти клетки могут объяснить, как человек воспринимает красный, зеленый, синий и желтый цвета.

Помимо научного интереса, результаты этого исследования имеют практическую значимость. Улучшенное понимание функций сетчатки может привести к разработке более эффективных методов восстановления зрения для людей с потерей зрения.