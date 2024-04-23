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Исследователи предлагают запустить кристаллы в атмосферу: новый способ справиться с парниковым эффектом

Физик Шварц предлагает высушить стратосферу ради охлаждения Земли

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Наука

Под руководством физика Джошуа Шварца американский научный коллектив представил исследование, предлагающее новый подход к борьбе с глобальным потеплением, вызванным парниковым эффектом. Их научная статья была опубликована в журнале Science Advances

Физик Шварц предлагает высушить стратосферу ради охлаждения Земли
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Ученые пришли к выводу, что водяной пар играет ключевую роль в формировании парникового эффекта и предложили рассмотреть возможность управления им.

Исследователи предложили метод, названный "преднамеренное стратосферное обезвоживание", который включает в себя закидывание микроскопических кристаллов льда в стратосферу.

Эти кристаллы должны стать ядрами конденсации для водяного пара, превращая его в ледяные частицы, которые затем выпадут на Землю в виде осадков.

Предлагается осуществлять этот процесс с помощью специальных самолетов, поднимаясь на высоту 17 километров, в то время как обычные пассажирские лайнеры летают на высоте 10-11 километров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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