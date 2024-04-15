Проявите осторожность: из-за пала сухой травы пострадает экология и ваш кошелёк — советы охотоведа

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Охотовед Александр Кормилицын: безответственных поджигателей весеннего сухостоя нужно строго наказывать

1:35
Наука » Экология » Природа

Биолог-охотовед Александр Кормилицын рассказал Pravda. Ru какая живность чаще всего страдает весной от действий безответственных поджигателей прошлогодней травы.

Охотовед Александр Кормилицын: безответственных поджигателей весеннего сухостоя нужно строго наказывать
Фото: flickr.com by Ron Knight is licensed under Creative Commons CC0 License

Для человека- сухая трава, а для представителей лесной и полевой фауны- место укрытия в весенний период, говорит специалист. Горящий сухостой — настоящее бедствие для диких животных, особенно зайцев, и пернатых.

"Зайчата первые будут, потому что они затаиваются. На данном этапе они лежат, никуда не двигаются ни при какой ситуации, у них сейчас реакция затаивания просто в полный рост работает. Они рождаются раньше, первый помёт, кто-то, может быть, из самых ранних уже и сможет убежать, а кто чуть попозже — без вариантов. Ёжики тоже попадают под это дело", — с горечью говорит охотовед.

Не поджигать сухую траву, значит, поберечь и птичьи семейства, напоминает биолог.

"Все наземные гнездящиеся птицы могут попасть: серые куропатки, вальдшнепы, которые уже свили первые гнёзда, тетерева, насиживающие самые ранние кладки. Певчие птицы, те же жаворонки. Чибисы. Тем, кто раньше начал гнездиться на земле — конец, однозначно. Скорее всего, и утки попадут, кряквы, у них могут быть уже первые кладки", — обозначил масштаб возможного бедствия при пылающем сухостое Александр Кормилицын.

Эксперт напомнил, что закон предусматривает административное наказание за поджог сухой травы. Нарушителями могут заинтересоваться также госохотинспекция и природоохранные организации.

Как поёт полевой жаворонок?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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