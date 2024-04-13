Это простое действие снизит количество микробов в уборной: ученые провели эксперимент в туалете

New Atlas: закрытая крышка унитаза снижает распространение микробов

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное группой специалистов из медицинского центра Асан в Южной Корее, обнаружило высокую степень распространения микробов при смывании унитаза с поднятой крышкой.

Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Специалистами было создано специальное автоматическое устройство для смыва, активирующееся только при закрытой крышке, и установлено на четырех унитазах в больнице. В результате эксперимента выяснилось, что количество бактериальных колоний на поверхностях вокруг унитазов с автоматическим устройством было вдвое меньше, чем на унитазах без него, сообщает New Atlas.

Исследователи подчеркнули важность закрывания крышки унитаза для сокращения загрязнения поверхностей в уборных.

Они планируют разместить свои устройства на всех туалетах в больнице вместе с автоматическим ультрафиолетовым дезинфектором для уменьшения риска распространения инфекций.