Это простое действие снизит количество микробов в уборной: ученые провели эксперимент в туалете

Исследование, проведенное группой специалистов из медицинского центра Асан в Южной Корее, обнаружило высокую степень распространения микробов при смывании унитаза с поднятой крышкой.
Специалистами было создано специальное автоматическое устройство для смыва, активирующееся только при закрытой крышке, и установлено на четырех унитазах в больнице. В результате эксперимента выяснилось, что количество бактериальных колоний на поверхностях вокруг унитазов с автоматическим устройством было вдвое меньше, чем на унитазах без него, сообщает New Atlas.
Исследователи подчеркнули важность закрывания крышки унитаза для сокращения загрязнения поверхностей в уборных.
Они планируют разместить свои устройства на всех туалетах в больнице вместе с автоматическим ультрафиолетовым дезинфектором для уменьшения риска распространения инфекций.
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