Названы главные преимущества нержавеющей стали по сравнению с другими материалами

Нержавеющая сталь: история создания и основные преимущества

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Нержавеющая сталь, известная также как "нержавейка", является устойчивой к коррозии легированной сталью, используемой в различных сферах деятельности. Этот материал обладает высокой устойчивостью к коррозии и термическим воздействиям, а также обладает повышенной прочностью.

Фото: U.S. Navy by Jason T. Poplin is licensed under Public Domain

История и виды

В 1820-х годах ученые Пьер Бертье и Майкл Фарадей обнаружили, что железо с хромом обладает устойчивостью к кислотной коррозии. Это стало отправной точкой для изучения и разработки нержавеющей стали. В 1912 году инженеры из Германии получили патент на изготовление нержавеющей стали, а Гарри Брирли из Англии ввел понятие "нержавеющая сталь" и определил ее химические характеристики.

Существуют три основных группы нержавеющей стали: жаропрочная, жаростойкая и устойчивая к коррозии. Каждая из них имеет свои особенности и применение в различных отраслях промышленности.

Материалы и применение

Самыми распространенными видами нержавеющей стали являются AISI 304 и AISI 316. AISI — маркировочная система для нержавеющей стали, разработанная в США. Эти материалы широко используются для производства оборудования в пищевой, химической промышленности, систем вентиляции, а также в производстве кухонных принадлежностей и оборудования для химической промышленности.

Преимущества

Нержавеющая сталь является выгодным материалом благодаря своей устойчивости к коррозии и долговечности. При переработке не снижается ее прочность, что делает ее экологически более дружелюбной по сравнению с другими материалами.

Особенности и защита

Основные компоненты нержавеющей стали, такие как никель и хром, образуют на поверхности материала оксидный слой, который препятствует коррозии. При повреждении этого слоя происходит его самовосстановление, что обеспечивает долговечность и устойчивость материала.

Нержавеющая сталь — это не только устойчивый к коррозии материал, но и символ инженерного и технологического прогресса в области металлургии.