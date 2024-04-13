Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Архыз планирует принять свыше 1 млн туристов в 2024
Эмигрировавший в Израиль актер Сафонов напугал поклонников постаревшим видом
Продается эксклюзивный Mercedes-AMG One с минимальным пробегом
Опытные владельцы поделились лайфхаками, как убрать неприятный запах кошек
Стало известно, как наш организм понимает, когда нужно просыпаться
Дрессировщик Куклачев перенес операцию после обширного инфаркта
Райан Гослинг заявил, что он категорически не хотел исполнять "I'm Just Ken" на "Оскаре"
Рассказываем о правильной глубине посадки рассады
Муж осужденной Блиновской отправился на СВО ради спасения бизнеса
Забыл голову дома: стало известно, может ли человек ни о чем не думать

Названы способы формирования мыслей в головах людей

1:16
Наука

Человеческое мышление представляет собой сложный и многообразный процесс, который позволяет нам воспринимать, анализировать и интерпретировать информацию из окружающего мира.

Названы способы формирования мыслей в головах людей
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мысли, как результат мышления, возникают в голове при помощи слов и образов. Они являются информационным продуктом работы мозга и могут представлять собой как конкретные идеи и представления, так и абстрактные понятия и смыслы.

Существует различие между сознательным и бессознательным мышлением. Сознательные мысли представляют собой осознанные фразы и идеи, которые могут быть контролируемы с помощью различных методик, таких как медитация или поведенческая терапия.

Однако даже когда мы не активно задумываемся над чем-то, мозг продолжает работать, формируя нейронные связи и контролируя физиологические процессы.

Бессознательное мышление проявляется в автоматизированных действиях, которые выполняются без активного участия сознания, ошибочных поступках, таких как оговорки или опечатки, а также в надсознательных процессах, например, вдохновении и интуиции. Эти процессы играют важную роль в нашей жизни, помогая нам адаптироваться к изменяющимся ситуациям и принимать решения на интуитивном уровне.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
В Часове Яре ВС РФ начинают активную фазу, за сутки ВСУ потеряли 1045 боевиков Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Последние материалы
Стало известно, как наш организм понимает, когда нужно просыпаться
Дрессировщик Куклачев перенес операцию после обширного инфаркта
Райан Гослинг заявил, что он категорически не хотел исполнять "I'm Just Ken" на "Оскаре"
Рассказываем о правильной глубине посадки рассады
Муж осужденной Блиновской отправился на СВО ради спасения бизнеса
Цены на жильё в старых домах в Москве начали снижаться, пройдя максимум
Спортсмен Мироненко назвал идеальный вес для бегуна
Евгений Петросян показал фотографию с наследником
Эти растения не нужно сажать рядом с виноградом
Земфира* исполнила свою мечту и сфотографировалась с любимой певицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников