Учёные учли недовольство фермеров высокой пшеницей и сделали им низкорослые сорта

Сибирские селекционеры вывели короткостебельную пшеницу

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Сибирского НИИ растениеводства и селекции вывели низко- и среднестебельные сорта пшеницы, сообщила замглавы учреждения по научной работе кандидат биологических наук Галина Артёмова.

Фото: Wikimedia Commons by Afonin is licensed under CC-BY-SA-3.0

В ходе VII Международной конференции "Генофонд и селекция растений", проходившей в Новосибирском Академгородке, она рассказала о работе селекционеров.

"У производства есть претензия к отечественным селекционерам, что почти все наши сорта пшеницы имеют высокие стебли, а импортные — достаточно низкостебельные и устойчивые, благодаря чему сельскохозяйственной технике гораздо легче с ними работать", — призналась Артёмова.

Всем хороши импортные сорта, но суровые сибирские условия сводят на нет все их преимущества, к тому же — санкции.

Селекционеры НИИ вывели гибриды длиннорослых российских сортов с короткостебельными из-за рубежа.

"Сначала мы работаем с коллекцией — выявляем, какие гены обеспечивают короткостебельность. Затем делаем скрещивание и методами ПЦР проверяем, есть ли этот ген в нашем гибриде. Сейчас идет апробация новых форм на полях", — пояснила учёная.

Три среднестебельных сорта пшеницы (высотой 70-80 см) уже проходят испытания, по окончании которых будут приняты Госсорткомиссией. Тогда начнётся продажа семенного материала сельхозпроизводителям.

Ранее на той же конференции сотрудница СибНИИРС Юлия Гуреева рассказала о разработанных её сектором сортах картофеля.