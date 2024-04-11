В Новосибирске вывели сорт картофеля, которому нипочём фитофтора, засухи и потопы

Сибирские селекционеры вывели новый сорт картофеля "Атаман"

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Участники VII Международной конференции "Генофонд и селекция растений", проходившей в Новосибирском Академгородке, рассказали о работе над новыми сортами картофеля.

Фото: flickr.com by Grimme Group is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

За всё время учёные Сибирского НИИ растениеводства и селекции — филиала Института цитологии и генетики СО РАН вывели шесть собственных сортов картофеля, таких как "Лина" (1996), культивируемый в Сибири и на Дальнем Востоке, вкусный за счёт большого содержания крахмала "Сокур" (2021), невосприимчивую к раку картофеля, фитофторозу, вирусным заболевания "Алку".

Теперь селекционеры ставят задачу добиться устойчивости "второго хлеба" к погодным аномалиям, которые в России случаются всё чаще, а также решают проблему импортозамещения.

"Селекция картофеля — долгий процесс, — посетовала младший научный сотрудник сектора селекции, семеноводства и технологии возделывания картофеля СибНИИРС Юлия Гуреева. — Сорт "Сокур" получили за 17 лет работы, "алку" — за 19 лет".

По её словам, для Сибири нужны раннеспелые сорта с коротким сроком вегетации, но не в ущерб вкусовым и биохимические качествам.

"Сегодня у нас есть перспективные образцы, в числе которых новый среднеранний сорт "Атаман". Он отличается высокой устойчивостью к засухе, раку картофеля, фитофторе и нематодам и к 2030 году уже может поступить к производителям", — сообщила специалист.

В перспективе отечественный посевной материал должен вытеснить импорт хотя бы на 70%, надеется она.