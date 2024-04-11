Лиса была одним из первых животных, приручённых человеком: как об этом узнали

Около 1,5 тысячи лет назад люди приручали лис в качестве домашних животных, установили аргентинские археологи из Института эволюции, исторической экологии и окружающей среды. О своём открытии они рассказали в Royal Society Open Science.
Учёные пришли к такому выводу, найдя скелет лисы вида Dusicyon avus, вымершего в XIX веке, в месте Каньяда-Сека на территории Патагонии, что на юго-западе страны. Он покоился в могиле с человеческими останками, бусами, ожерельями, каменными орудиями и т. п. Это всего вторая такая находка на континенте.
Очевидно, лисица была домашним питомцем и её захоронили вместе с владельцами. Гипотезу подтвердил анализ изотопов углерода и азота в её костях: хищница питалась преимущественно растительной пищей — то есть с хозяйского стола.
Исследователи полагают, что древним патагонцам лисы заменяли собак — их хоть и завезли в Южную Америку намного раньше, конкретно в этом регионе приручать и разводить стали только с XVI века.
Ранее было найдено одно из древнейших доказательств одомашнивания кур.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.