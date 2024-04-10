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Доказано: скорлупа 400 года до н. э. осталась от яиц, снесённых домашними курами

Учёные нашли древнейшие следы одомашнивания кур

1:39
Наука

Учёные установили с достаточной точностью, что найденная в археологических раскопках скорлупа, самые древние образцы которой датируются 400 годом до н. э., осталась от яиц, снесённых домашними курами. О своей работе исследователи рассказали в Nature Communications.

Учёные нашли древнейшие следы одомашнивания кур
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Домашние куры (Gallus gallus domesticus) — самые многочисленные сельскохозяйственные животные. До сих пор оставалось загадкой, когда человечество их одомашнило. Точно известно, что они произошли от диких банкивских джунглевых кур (Gallus gallus), обитающих во влажных лесах на юге и юго-востоке Азии. Генетические исследования показывают, что линии домашних и диких популяций разошлись между 12,8 и 6,2 тысячи лет назад. Но настолько древних следов разведения кур на еду не попадалось.

Группа учёных во главе с Робертом Шпенглером III из Института геоантропологии Общества Макса Планка проанализировала методами масс-спектрометрической пептидной дактилоскопии фрагменты яичной скорлупы, найденные в 13 археологических памятниках вдоль Шёлкового пути в Центральной Азии.

Два образца были отсеяны, потому что принадлежали птицам отряда гусеобразных. Остальные — от куриных яиц. Причём по контексту находок понятно, что куры их несли в течение почти всего года, тогда как их дикие сородичи несутся раз в году.

Отсюда — практически однозначный вывод: уже в последних столетиях I тысячелетия до нашей эры в Центральной Азии вовсю разводили кур на яйца, заключили исследователи.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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