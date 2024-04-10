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Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет

The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами

1:09
Наука

Археологические раскопки, проведенные в районе Сурьяпет, Индия, на буддийском месте Панигери, привели к уникальному открытию глиняного горшка с кладом из 3730 свинцовых монет.

The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Эти монеты, с изображениями слона и Удджайна, датируются периодом династии Икшваку между III и IV веками нашей эры.

Место Панигери, находящееся в 110 километрах от Хайдарабада, стало объектом археологических исследований еще в 2001 года. Здесь были найдены замечательные скульптуры Икшваку, считающиеся шедеврами и представляющие историческую и культурную ценность, сообщает The Hindu.

Вместе с монетами во время раскопок также были обнаружены различные другие артефакты, включая каменные и стеклянные бусы, фрагменты браслетов из ракушек, лепные мотивы, разбитые скульптуры из известняка, колесо детской игрушечной телеги, железные гвозди и керамика.

Открытие клада монет и других артефактов подчеркивает историческую и культурную значимость места и придаёт новый взгляд на древние цивилизации этого региона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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