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Химики научились обходиться без синтез-газа в производстве метанола и другой продукции

В Сибири разработали струйную плазмохимическую технологию получения метанола

1:13
Наука

В Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН разработана струйная плазмохимическая технология получения химических продуктов, сообщил директор учреждения, академик Российской академии наук Дмитрий Маркович.

В Сибири разработали струйную плазмохимическую технологию получения метанола
Фото: Wikimedia Commons by Ural-66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Синтез-газ — основное сырьё для промышленного оргсинтеза. Разработка сибирских химиков позволит обойтись без него в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как метанол.

Вместо него используется природный газ. Под высоким давлением он сверхзвуковой струёй подаётся в реактор, где мощными электромагнитными полями ионизируется, переходя в состояние холодной плазмы. Реакция идёт быстро, катализаторы ей не нужны, побочные продукты эффективно удаляются, обеспечивая высокую чистоту выхода.

Такие плазмотроны можно строить в компактном модульном исполнении для размещения прямо на нефтегазовых месторождениях, они не нуждаются в сложном обслуживании.

Учёные активно применяют в своей работе машинное зрение и другие современные технологии, добавил Маркович. "У нас есть суперкомпьютер — крупнейший среди подобных институтов, — похвастался он. — Развивается компьютерный инжиниринг".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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