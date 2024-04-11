Химики научились обходиться без синтез-газа в производстве метанола и другой продукции

В Сибири разработали струйную плазмохимическую технологию получения метанола

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН разработана струйная плазмохимическая технология получения химических продуктов, сообщил директор учреждения, академик Российской академии наук Дмитрий Маркович.

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Синтез-газ — основное сырьё для промышленного оргсинтеза. Разработка сибирских химиков позволит обойтись без него в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как метанол.

Вместо него используется природный газ. Под высоким давлением он сверхзвуковой струёй подаётся в реактор, где мощными электромагнитными полями ионизируется, переходя в состояние холодной плазмы. Реакция идёт быстро, катализаторы ей не нужны, побочные продукты эффективно удаляются, обеспечивая высокую чистоту выхода.

Такие плазмотроны можно строить в компактном модульном исполнении для размещения прямо на нефтегазовых месторождениях, они не нуждаются в сложном обслуживании.

Учёные активно применяют в своей работе машинное зрение и другие современные технологии, добавил Маркович. "У нас есть суперкомпьютер — крупнейший среди подобных институтов, — похвастался он. — Развивается компьютерный инжиниринг".