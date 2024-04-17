Астрофизики из NASA высказали предположение о том, что концепция путешествий во времени, несмотря на ее нынешнюю непостижимость, может иметь основание в реальности. Они пришли к выводу, что идея перемещения человека в прошлое или будущее находит подтверждение в физических законах.
Специалисты утверждают, что возможность путешествия во времени может быть подвержена проверке с помощью атомных часов, установленных на Международной космической станции (МКС), которые используются для измерения скорости лазерных лучей.
Путем анализа данных, полученных с помощью ретрорефлекторов и лазеров, установленных на Луне миссией "Аполлон", исследователи обнаружили, что скорость света постоянно меняется.
Информация о высокой скорости движения Луны, полученная ранее, не была подтверждена официальными данными, полученными на Земле в ходе различных исследований и моделирования.
Таким образом, данные, полученные в результате научных исследований, указывают на то, что скорость движения спутника фактически меньше, чем предполагалось.
Эксперты считают, что в случае подтверждения этой теории возможность временных путешествий станет реальностью, но признают, что на сегодняшний день это остается вне пределов понимания человека.
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