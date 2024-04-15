Обнаружена планета с совершенно "адскими" условиями

Астрономы рассказали о существовании планеты K2-141b, условия на которой напоминают настоящий ад

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили планету, где условия сравнимы с самым жарким адом. Поверхность этой экзопланеты, известной как K2-141b, покрыта океанами лавы, где каменный дождь и сверхзвуковые ветры — обычное явление

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. Глубина огненных океанов может достигать 100 километров. Создание компьютерной симуляции было необходимо для предсказания атмосферных условий на этой планете. Большая часть ее поверхности всегда подсвечена, что поддерживает температуру в районе 3000 градусов Цельсия, в то время как на теневой стороне могут царить морозы до -200 градусов.

Из-за крайне высоких температур камни могут испаряться, обогащая атмосферу, либо выпадать в виде осадков на ночной половине планеты.

Астрономы планируют проверить полученные данные в ближайшем будущем, отправив космический телескоп Джеймса Уэбба для изучения этой "адской" планеты.