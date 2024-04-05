Бактерии вырабатывают колебания, похожие на те, что возникают в сердце и мозге человека

Физики засекли стоячие спиральные волны в колонии бактерий

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские физики зафиксировали стационарные спиральные волны в плотно заселённых колониях некоторых видов бактерий, в том числе синегнойной палочки. Результатами наблюдений учёные поделились в Nature Physics.

Фото: Flickr by Laurence Livermore is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Группа исследователей во главе с профессором Китайского университета Гонконга У Илинем изучала работу ворсинок синегнойных палочек, которыми они прикрепляются к другим клеткам или неживой материи.

Оказалось, что взаимодействуя этими белковыми структурами друг с другом, микробы создают хорошо заметные волны, радиально распространяющиеся со скоростью в 1-3 микрометра в секунду от неподвижного центра.

Чтобы убедиться, что колебания не случайно возникли, а стали продуктом коллективной деятельности бактерий, учёные вырастили из них тонкие биоплёнки. И по ним тоже побежали похожие волны.

Такие же колебания фиксируются инструментальными исследованиями при работе сердца и мозга человека, что позволяет использовать колонии бактерий в качестве более простого механического аналога этих сложно устроенных живых систем.