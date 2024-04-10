В кишечнике человека выявили механизм "старения" иммунной системы. Он грозит и воспалениями

The Conversation: возрастные изменения в микробиоме кишечника снижают иммунитет

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменения, связанные с возрастом, в составе и разнообразии микроорганизмов в кишечнике, могут привести к развитию воспалительных процессов и ослаблению иммунной системы, что сопровождается её "старением". Об этом сообщает Нарвин Джанду, преподаватель биологии из университета Ватерлоо в Канаде, в статье для издания The Conversation.

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Джанду поясняет, что кишечный микробиом представляет собой совокупность микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте. Он играет важную роль в поддержании внутренней стабильности организма при воздействии внешних факторов, что известно как гомеостаз.

Микробиом поддерживает гомеостаз, укрепляя иммунную систему и обеспечивая расщепление пищевых волокон до короткоцепочечных жирных кислот для поддержания здоровья кишечника.

В норме кишечный микробиом и иммунная система взаимодействуют, причем микроорганизмы в кишечнике посылают сигналы, которые обнаруживаются иммунными сенсорами. Это помогает иммунной системе регулировать баланс полезных бактерий в кишечнике, поддерживая иммунный гомеостаз.

Этот процесс также активирует адаптивную иммунную систему, что особенно важно при воздействии вредных веществ.

Однако со временем состав и баланс микроорганизмов в кишечнике могут измениться, вызвав дисбаланс. Это проявляется в снижении числа полезных бактерий и увеличении воспалительных, что в свою очередь стимулирует воспалительные процессы и снижает защитные функции иммунной системы, повышая уязвимость организма к различным заболеваниям.

Помимо дисбаланса микроорганизмов, воспалительные процессы и ослабление иммунной функции могут быть обусловлены различными факторами, такими как психологический стресс, недостаточная физическая активность, неправильное питание и хронические инфекции.