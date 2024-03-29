Названа группа лекарств, повреждающих сердце

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SciAdv: прием лекарств от СДВГ может привести к ослаблению сердца

1:47
Наука

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что использование лекарств, предназначенных для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), таких как аддералл или риталин, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как аритмия, сердечная недостаточность и даже остановка сердца. Эти результаты были опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

SciAdv: прием лекарств от СДВГ может привести к ослаблению сердца
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

СДВГ представляет собой расстройство, характеризующееся гиперактивностью, дефицитом внимания и проблемами с концентрацией. Для борьбы с этими симптомами часто используется медикаментозное лечение препаратами, такими как аддералл или риталин.

Ученые проанализировали данные около 26 тысяч человек с диагнозом СДВГ и здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 40 лет, чтобы выяснить, как эти лекарства влияют на здоровье. После получения необходимой информации о участниках и проведения обследований началась фаза наблюдения, которая продолжалась около 10 лет.

Исследование показало, что у людей с СДВГ вероятность развития кардиомиопатии после года приема этих лекарств была на 17% выше, чем у здоровых людей. Кардиомиопатия — это заболевание сердечной мышцы, которое проявляется увеличением сердца и/или сердечной недостаточностью.

Также было выявлено, что у людей, принимавших препараты более восьми лет, риск развития кардиомиопатии возрастал на 57%.

Авторы исследования отметили, что при кардиомиопатии может возникать нарушение сердечного ритма, что приводит к аритмии. Длительные последствия аритмии могут включать инсульт, сердечную недостаточность или даже остановку сердца, что представляет серьезную угрозу для жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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