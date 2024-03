Названа группа лекарств, повреждающих сердце

Your browser does not support the audio element.

Ученые из Университета Колорадо выяснили, что использование лекарств, предназначенных для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), таких как аддералл или риталин, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как аритмия, сердечная недостаточность и даже остановка сердца. Эти результаты были опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.