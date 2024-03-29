Космический зонд SLIM пережил ещё лунную ночь и прислал новое фото

Японский лунный модуль SLIM пережил вторую лунную ночь

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Лунный модуль SLIM пережил вторую лунную ночь, сообщило в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) разработавшее и отправившее его на Луну Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.

Фото: JAXA

"Вчера вечером мы получили ответ от SLIM, подтверждающий, что космический корабль пережил лунную ночь во второй раз! Поскольку солнце было ещё высоко, а оборудование горячее, мы сделали лишь несколько снимков обычной пейзажной камерой", — гласит твит от 27 марта.

Напомним, умный посадочный модуль для исследования Луны SLIM прилунился 19 января. Посадка была не вполне удачной, потому что аппарат опрокинулся, лишившись большей части солнечной энергии, необходимой для работы.

Основные задачи он всё же выполнил, заодно прибавив престижа Японии, которая вошла в перечень стран, покоривших естественный спутник Земли (кроме неё там СССР, США, Китай и Индия). Дальнейшая работа зонда оставалась под вопросом — были сомнения, что он включится после лунной ночи продолжительностью 14 земных суток.

Но SLIM пережил уже вторую лунную ночь, в отличие от беспилотного посадочного модуля Nova-C ("Одиссей") — первого американского частного аппарата на Луне.