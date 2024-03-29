Обычного смартфона вам хватит не более чем на 2,5 года, после — лучше сменить: чревато последствиями

Назван срок службы типового смартфона

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Смартфона в среднем хватает на 2,5 года использования, даже бережного, предупредил эксперт сервиса "Бери Заряд" Сергей Биржев в интервью РИА Новости.

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"Это не значит, что к концу третьего года телефон обязательно нужно менять, — пояснил он. — Но есть большая вероятность, что к этому сроку камера будет делать менее качественные фото и видео, снизится ёмкость аккумулятора, интерфейс и программы начнут подтормаживать".

Причина — в моральном устаревании устройства. С каждым обновлением приложения и операционная система становятся всё более требовательными к ресурсам, сильнее увеличивают энергопотребление и нагружают процессор.

Профилактические меры вроде чистки памяти помогают слабо, признал эксперт. Но пренебрегать ими всё равно не стоит, иначе ваш гаджет откажется работать ещё раньше.

Эксплуатация смартфона свыше упомянутого срока 2,5 года не только некомфортна из-за зависаний и тормозов, но и небезопасна, так как сильно возрастает риск неисправности батареи вплоть до её взрыва.