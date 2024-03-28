Мощная штука: чем выводят спутники на геостационарную орбиту на высоте более 35 700 км

В РКК "Энергия" рассказали о разгонном блоке "Орион"

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

На космодроме Восточный продолжается подготовка разгонного блока "Орион" для его пуска в составе сверхтяжёлой ракеты "Ангара-А5" в апреле. Телеграм-канал РКК "Энергия" раскрыл о нём некоторые подробности.

Фото: TG РКК "Энергия" is licensed under public domain

Разгонный блок — это нечто вроде последней ступени ракеты. Он может несколько раз включать и выключать двигатели, чтобы регулировать высоту, наклонение и другие параметры орбиты.

Такие устройства используются для вывода космических аппаратов на геостационарную орбиту на высоте 35 786 км над экватором. Летящие по ней спутники как бы висят над одной точкой Земли. Обычно на эту орбиту отправляют ретрансляторы для индивидуального приёма спутникового телевидения.

Вывод на геостационарную орбиту требует не только ювелирной точности, но и солидной мощи — для сравнения, МКС находится на высоте 420 км, и то до неё добираются в большинстве случаев в два этапа — через 200-километровую промежуточную орбиту.

Кстати, ровно 50 лет назад состоялся первый в истории отечественной космонавтики запуск на геостационарную орбиту, и выполнен он был прародителем "Ориона" — разгонным блоком из серии ДМ.