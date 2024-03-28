Ещё одно доказательство существования амазонок: в Азербайджане обнаружено древнее захоронение женщин-воительниц

The Observer: в Азербайджане археологи обнаружили древнее захоронение амазонок

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние археологические исследования, проведенные на могильнике бронзового века в Нахчыване, Азербайджан, привели к открытию могил, содержащих останки женщин, лежавших вместе оружием. Рядом с ними располагались острые наконечники стрел, бронзовый кинжал и булаву.

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Исследователи отмечают, что останки женщин демонстрируют явные признаки длительного использования луков и стрел, что указывает на их активное участие в боевых действиях. Деформации суставов пальцев, вероятно, возникли из-за интенсивной практики стрельбы. Кроме того, кости свидетельствуют о длительном пребывании в седле, что указывает на верховую езду, характерную для амазонок, сообщает The Observer.

Находка сердолика, ассоциируемого с высоким статусом, и головок булав также подтверждают важность женщин-воинов в древних обществах. Другие археологические открытия в России и Армении, где были обнаружены останки женщин с оружием, дополняют это представление и укрепляют идею о женском воинстве в древности.

Эти результаты вместе свидетельствуют о том, что женщины играли активную роль в боевых действиях и имели значительное влияние в древних обществах, подтверждая легенды о греческих амазонках и их боевых способностях.