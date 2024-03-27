"Альтернатива давно есть": запретившему добавлять российские карты "Мир" Samsung Pay быстро нашли замену

Программист Ситнов назвал Mir Pay и оплату по QR-коду альтернативами Samsung Pay

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В России давно существует альтернатива Samsung Pay. Об этом Pravda.Ru сообщил программист, эксперт в компьютерном железе и гаджетах Кирилл Ситнов.

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"Альтернатива давно есть на Android — Mir Pay. Также повсеместно внедряема оплата QR-кодами через "СБПэй". Правда само приложение Mir Pay удалили из Google Play, но его можно скачать из RuStore", — сказал он.

По его словам, основной причиной, почему Samsung Pay приняла решение запретить добавлять российские карты "Мир", является американские санкции в отношении НСПК.

"Многие не хотят попасть под "вторичные" санкции за сотрудничество с операторами "Мира", поэтому потихонечку начинают отказываться от их обслуживания", — добавил собеседник Pravda.Ru.

Ситнов добавил, что аналогичная ситуация произошла с Apple Pay в начале СВО, когда компания запретила добавлять карты "Мир".