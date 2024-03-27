Европа замёрзнет, а в тропиках станет ещё жарче: учёные нашли замедление одного из важных течений океана

FMS: замедление АМОС может привести к непредсказуемым изменениям климата

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование обнаружило существенное замедление атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) с середины 90-х годов.

Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

AMOC представляет собой ключевой компонент глобальной океанической циркуляции и играет важную роль в регулировании климата на Земле. Его ослабление может иметь значительные последствия.

Исследователи отмечают, что AMOC замедлялся начиная с 1994 года. Это привело к уменьшению переноса теплой воды из тропиков, что могло привести к изменениям климата в различных регионах мира. Например, некоторые районы могут стать еще более жаркими, тогда как другие — более холодными, сообщает Frontiers in Marine Science (FMS).

Помимо этого, замедление AMOC представляет угрозу для глубоководных экосистем из-за возможного истощения кислорода. Однако некоторые исследования показывают, что другие источники оксигенации могут частично компенсировать это ослабление.

Ученые считают, что действительное замедление этой циркуляции может привести к непредсказуемым изменениям климата. Поэтому изучение AMOC становится предметом повышенного интереса для научного сообщества.

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