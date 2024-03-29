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Найден общий фактор развития диабета и болезни Альцгеймера

ASBMB: неправильное питание может вызывать накопление токсичных белков в мозге

1:28
Наука

Ученые из Техасского университета A&M обнаружили, что неправильное питание может спровоцировать развитие диабета и накопление в мозге токсичных белков, которые вызывают когнитивные расстройства, характерные для болезни Альцгеймера. Эта информация была представлена в сообщении Американского общества биохимии и молекулярной биологии (ASBMB).

ASBMB: неправильное питание может вызывать накопление токсичных белков в мозге
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

Проведенные на лабораторных мышах эксперименты показали, что диета, богатая жирами, подавляет активность белка под названием Jak3. У животных, у которых снизилось количество этого белка, наблюдалось увеличение воспалительных процессов в организме, начиная с кишечника и доходя до мозга.

Исследователи пояснили, что неправильное питание часто приводит к длительному хроническому воспалению, что в конечном итоге может привести к развитию диабета. Кроме того, воспалительные процессы в мозге могут способствовать накоплению токсичных белков, таких как амилоидные и Тау-белки.

Эти белки, собираясь в тканях мозга, вызывают нарушения функции нейронов, что проявляется в ухудшении внимания и памяти.

Исследователи также отметили, что здоровое питание может снизить вероятность возникновения воспалительных процессов в организме, что в свою очередь помогает предотвратить болезнь Альцгеймера и сахарный диабет.

Кроме того, контроль уровня сахара в крови является еще одним важным фактором в снижении риска развития этих заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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