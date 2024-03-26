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Не вздумайте протирать ваш гаджет спиртом или другими обеззараживающими жидкостями — пожалеете!

Ведущий аналитик предупредил о недопустимости дезинфекции смартфона спиртом

0:56
Наука » Технологии

Не используйте спирт и другие антисептические жидкости для дезинфекции вашего смартфона, призвал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью "Москве 24".

Ведущий аналитик предупредил о недопустимости дезинфекции смартфона спиртом
Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

"Не стоит протирать экран и разъёмы устройства спиртом и обеззараживающей жидкостью. Вы можете залить мембраны, микрофоны. К тому же антисептик способен содержать влагу, что приводит к окислению разъёмов", — пояснил он.

В качестве альтернативы эксперт посоветовал обеззараживание ультрафиолетовым облучением.

Ещё одной серьёзной опасностью для гаджетов он назвал перепады температур и повышенную влажность.

Ранее заместитель директора Института инновационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин также рекомендовал специальные ультрафиолетовые боксы для дезинфекции смартфона. Он, однако, допустил и применение изопропилового спирта.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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