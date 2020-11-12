Эксперт перечислил безопасные способы дезинфекции смартфона

Смартфон нельзя протирать этиловым спиртом или перекисью водорода, так как это может повредить олеофобное покрытие экрана, сообщил в интервью агентству "Прайм" заместитель директора Института инновационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

Для того чтобы продезинфицировать смартфон, лучше использовать изопропиловый спирт.

"Его легко приобрести в виде салфеток или спрея", — пояснил эксперт.

Идеальная концентрация спирта для очистки гаджета составляет 70-80%.

Более чистый раствор испаряется быстрее, а для наилучшего результата дезинфицирующее средство должно оставаться на поверхности не менее минуты.

Также для дезинфекции смартфона можно использовать специальные боксы для очистки мелких предметов. Их облучают ультрафиолетом, что позволяет расщеплять ДНК микроорганизмов. Для предметов боксы абсолютно безопасны. Но прежде чем класть в бокс смартфон, его следует отключить.