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Инсайдеры поделились информацией о новой генерации GPT-5 и её широких возможностях

Языковая модель GPT-5 превзойдёт предшественника производительностью

1:50
Наука

По сообщениям инсайдеров, OpenAI вскоре может представить долгожданную новую версию своей передовой языковой модели — GPT-5. Ожидается, что она не только превзойдёт производительность предшественницы GPT-4, но и получит новые впечатляющие возможности.

Языковая модель GPT-5 превзойдёт предшественника производительностью
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

В последние месяцы пользователи всё чаще жаловались на деградацию качества GPT-4, которая совсем недавно считалась одной из лучших систем генерации текста. Программисты сталкивались с некорректным кодом, странными сменами языка и задержками в работе модели. Учитывая, что сервис является платным, недовольство клиентов росло.

Сам глава OpenAI Сэм Альтман признал определённые недостатки GPT-4, назвав её "немного дрянью". Однако он выразил надежду, что разрыв между 4-й и 5-й версиями будет столь же значительным, как между 3-й и 4-й итерациями.

По данным источников, группа потенциальных инвесторов уже получила возможность ознакомиться с прототипом GPT-5. Они остались впечатлены производительностью новой системы, которая якобы "значительно превосходит" своего предшественника. Упоминается и о принципиально новых функциях вроде создания базовых автономных агентов ИИ.

Хотя запуск GPT-5 ожидается ближайшим летом, Альтман не назвал точных сроков и даже не подтвердил само название модели. Он лишь заявил о выпуске "невероятной новой системы" в этом году, добавив, что помимо нее выйдут и другие передовые разработки.

Прежде чем модель будет готова к релизу, ее ждет серия жестких стресс-тестов от специальной "красной команды" хакеров и экспертов по кибербезопасности. Они будут имитировать попытки взлома, чтобы выявить уязвимости и недоработки системы. Такая процедура может существенно затянуть сроки запуска GPT-5.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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