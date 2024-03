Инсайдеры поделились информацией о новой генерации GPT-5 и её широких возможностях

По сообщениям инсайдеров, OpenAI вскоре может представить долгожданную новую версию своей передовой языковой модели — GPT-5. Ожидается, что она не только превзойдёт производительность предшественницы GPT-4, но и получит новые впечатляющие возможности.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository