Раскрыта неожиданная причина срыва запуска «Союза» в последний момент: села батарейка

Глава Роскосмоса назвал причиной отмены старта «Союза» отказ источника тока

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25" к Международной космической станции, запланированный на 16:21 мск 21 марта, отменили в последний момент. Глава Роскосмоса Юрий Борисов объяснил, что послужило причиной.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

В NASA, которое вело прямую трансляцию запуска с космодрома Байконур, сообщили, что двигатели ракеты "не включились в положенное время".

"Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина была — просадка напряжения химического источника тока", — уточнил Борисов.

Впервые старт был отменён за считанные секунды до него, прокомментировал историк космонавтики Александр Железняков.

"Я не припомню такого инцидента, чтобы за такое короткое время до момента пуска произошла отмена. Были случаи, когда отменяли за сутки по различным причинам. Но вот непосредственно когда обратный отсчёт идёт, когда уже была объявлена пятиминутная готовность, — кажется, такого не было никогда", — сказал он.

"С беспилотными случалось, а пилотируемыми — нет", — добавил Железняков.

По словам Борисова, запуск "Союза" перенесён на 15:36 субботы 23 марта. Он пройдёт по "классической" двухсуточной схеме, тогда как отменённый полёт на МКС должен был продлиться три часа.

Трансляция запуска "Союза"