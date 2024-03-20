Космонавты доберутся до МКС всего за три часа: опасности и плюсы сверхбыстрого полёта

В РКК "Энергия" раскрыли преимущества сверхбыстрого полёта корабля "Союз МС-25"

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

"Союз МС-25" стартует 21 марта и доставит космонавтов на МКС по сверхбыстрой схеме — всего за 3 часа до МКС, сообщили во вторник в РКК "Энергия". В корпорации объяснили преимущества такого довольно рискованного полётного графика.

Фото: NASA

Традиционно космонавты летят на станцию до 50 часов, совершая на своём довольно тесном корабле 34 витка вокруг Земли — большую часть впустую. Основная причина — сложность стыковки со станцией: её трудно рассчитать заранее и происходить она должна исключительно на солнечной стороне орбиты.

Советские инженеры отработали сверхбыструю схему — сначала на спутниках, затем на грузовиках "Прогресс". Теперь она применяется и для доставки экипажей на МКС.

Адаптация вестибулярного аппарата

Адаптация организма к невесомости начинается примерно через 7 часов, а во время стыковки космонавты должны быть в полном здравии.

Режим сна

В полёте по короткой схеме — четыре витка — космонавтам приходилось бодрствовать по 18 часов. В "классическом" варианте тоже выспаться сложно -корабль всё время крутится, ориентируя солнечные батареи по светилу.

Теперь экипаж прибывает на рабочее место бодрым и отдохнувшим.

Экономия времени

Важно для участников экспедиций посещения, когда каждый день на счету. "Акклиматизация" гораздо легче и быстрее проходит на комфортабельной, по сравнению с космическим кораблём, орбитальной станции.