Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
АСВ не обнаружило признаков банкротства в СК "АрсеналЪ"
Бомбоубежищ в Красноярске почти нет, сообщил мэр Логинов
Самые востребованные специальности в Красноярске в марте 2024 года
ФСБ обнародовала обыски у чиновников из Московского региона и Ставропольского края
Какие условия необходимы семенам для прорастания?
Директор ФСБ Бортников: полученные данные о теракте в "Крокусе" подтверждают украинский след
Как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника
Сплошная польза: как работает гиалуроновая диета и что нужно есть
Экс-тренер ЦСКА Тарханов предсказал "Зениту" чемпионство в РПЛ в 2024 году
Как Гренландия стала колыбелью жизни: удивительное открытие геологов

Учёные выяснили, что Скандинавия "родилась" в Гренландии

3:12
Наука

Согласно свежему геологическому исследованию от учёных из Копенгагенского университета, полный аналог самой старой скальной породы в Скандинавии обнаружен в Гренландии. Это исследование даёт новые взгляды на происхождение континентов и на то, почему Земля является единственной планетой в Солнечной системе, где есть жизнь.

Учёные выяснили, что Скандинавия "родилась" в Гренландии
Фото: Wikipedia by Bjørn Erik Pedersen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Находясь в финском обнажении, между одними из старейших гор Северной Европы, исследователи обнаружили следы земной коры, ранее скрытые, указывающие на их возраст более трёх миллиардов лет и направленные на север, в сторону Гренландии.

Эти следы были выявлены в минерале цирконе, который после химического анализа показал учёным из Департамента геонаук и управления природными ресурсами, что "основа", на которой лежат Дания и Скандинавия, вероятно, сформировалась в Гренландии около 3,75 миллиарда лет назад.

"Наши данные свидетельствуют о том, что самая древняя часть земной коры под Скандинавией начала формироваться в Гренландии и старше на 250 миллионов лет, чем ранее считалось", — говорит профессор Тод Уэйт, геолог из датского Департамента геонаук и управления природными ресурсами.

Исследование циркона, проведенное учёными, показало, что его химический состав во многом совпадает с составом некоторых из самых древних пород на планете, найденных в Северо-Атлантическом кратоне Западной Гренландии.

"Кристаллы циркона, обнаруженные в речных песках и камнях из Финляндии, имеют признаки, свидетельствующие о том, что они намного старше, чем что-либо, когда-либо найденное в Скандинавии, и соответствуют возрасту образцов горных пород Гренландии. Три независимых изотопных анализа подтвердили, что коренная порода Скандинавии, вероятно, связана с Гренландией", — говорит Андреас Петерссон из Департамента геонаук и управления природными ресурсами.

Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия находятся на части земной коры, известной как Фенноскандинавский щит или Балтийский щит. Ученые предполагают, что эта часть земной коры отделилась от Гренландии как "семя" и перемещалась в течение сотен миллионов лет, пока не зародилась там, где сейчас Финляндия.

Здесь плита росла по мере накопления нового геологического материала вокруг неё, пока не превратилась в Скандинавию. Во времена отделения коры от Гренландии облик планеты был совсем другим, чем сегодня.

"Земля, вероятно, была водным миром, подобным тому, что изображено в фильме 'Водный мир', но без кислорода в атмосфере и без коры. Но так как это произошло так давно, мы не можем быть уверены, как она выглядела на самом деле", — говорит Тод Уэйт.

По мнению учёных, наличие на Земле континентальной коры, состоящей из гранита, является уникальным феноменом в нашей Солнечной системе. Это особенно важно при рассмотрении Земли в космическом контексте и сравнении с другими планетами.

"Это уникальное явление в нашей Солнечной системе. И наличие жидкой воды и гранитной коры играют ключевую роль при поиске жизни на экзопланетах и рассмотрении возможности жизни вне Земли", — поясняет Андреас Петерссон.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
Директор ФСБ Бортников: полученные данные о теракте в "Крокусе" подтверждают украинский след
Как приготовить успокаивающий чай из тысячелистника
Сплошная польза: как работает гиалуроновая диета и что нужно есть
После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности
Экс-тренер ЦСКА Тарханов предсказал "Зениту" чемпионство в РПЛ в 2024 году
Нужно ли кастрировать кота
Политолог Барабанов: в США перед выборами будут запугивать избирателей
Клеродендрон станет шикарным украшением участка. В переводе с греческого его название означает "судьбоносное дерево"
Три фильма о временной петле
Политолог Барабанов дал прогноз на исход президентских выборов в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников