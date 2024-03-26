Как Гренландия стала колыбелью жизни: удивительное открытие геологов

Учёные выяснили, что Скандинавия "родилась" в Гренландии

3:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно свежему геологическому исследованию от учёных из Копенгагенского университета, полный аналог самой старой скальной породы в Скандинавии обнаружен в Гренландии. Это исследование даёт новые взгляды на происхождение континентов и на то, почему Земля является единственной планетой в Солнечной системе, где есть жизнь.

Фото: Wikipedia by Bjørn Erik Pedersen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.

Находясь в финском обнажении, между одними из старейших гор Северной Европы, исследователи обнаружили следы земной коры, ранее скрытые, указывающие на их возраст более трёх миллиардов лет и направленные на север, в сторону Гренландии.

Эти следы были выявлены в минерале цирконе, который после химического анализа показал учёным из Департамента геонаук и управления природными ресурсами, что "основа", на которой лежат Дания и Скандинавия, вероятно, сформировалась в Гренландии около 3,75 миллиарда лет назад.

"Наши данные свидетельствуют о том, что самая древняя часть земной коры под Скандинавией начала формироваться в Гренландии и старше на 250 миллионов лет, чем ранее считалось", — говорит профессор Тод Уэйт, геолог из датского Департамента геонаук и управления природными ресурсами.

Исследование циркона, проведенное учёными, показало, что его химический состав во многом совпадает с составом некоторых из самых древних пород на планете, найденных в Северо-Атлантическом кратоне Западной Гренландии.

"Кристаллы циркона, обнаруженные в речных песках и камнях из Финляндии, имеют признаки, свидетельствующие о том, что они намного старше, чем что-либо, когда-либо найденное в Скандинавии, и соответствуют возрасту образцов горных пород Гренландии. Три независимых изотопных анализа подтвердили, что коренная порода Скандинавии, вероятно, связана с Гренландией", — говорит Андреас Петерссон из Департамента геонаук и управления природными ресурсами.

Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия находятся на части земной коры, известной как Фенноскандинавский щит или Балтийский щит. Ученые предполагают, что эта часть земной коры отделилась от Гренландии как "семя" и перемещалась в течение сотен миллионов лет, пока не зародилась там, где сейчас Финляндия.

Здесь плита росла по мере накопления нового геологического материала вокруг неё, пока не превратилась в Скандинавию. Во времена отделения коры от Гренландии облик планеты был совсем другим, чем сегодня.

"Земля, вероятно, была водным миром, подобным тому, что изображено в фильме 'Водный мир', но без кислорода в атмосфере и без коры. Но так как это произошло так давно, мы не можем быть уверены, как она выглядела на самом деле", — говорит Тод Уэйт.

По мнению учёных, наличие на Земле континентальной коры, состоящей из гранита, является уникальным феноменом в нашей Солнечной системе. Это особенно важно при рассмотрении Земли в космическом контексте и сравнении с другими планетами.

"Это уникальное явление в нашей Солнечной системе. И наличие жидкой воды и гранитной коры играют ключевую роль при поиске жизни на экзопланетах и рассмотрении возможности жизни вне Земли", — поясняет Андреас Петерссон.