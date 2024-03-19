Настоящая весна наступит только 20 марта — чем обусловлена эта дата

Московский планетарий объявил о наступлении весны с 20 марта

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Весна в Северном полушарии наступает 20 марта 2024 года в 06 часов 06 минуты по московскому времени, сообщил в своём телеграм-канале Московский планетарий.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil is licensed under CC0

Именно в этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор. Это и есть точка старта астрономической весны (а в Южном полушарии — осени).

"В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно со дня весеннего равноденствия начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром", — объяснили в планетарии.

Метеорологическая весна пришла в Москву ещё 14 марта — на неделю раньше положенного, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Но по нашей необъятной стране весна движется пока неуверенной поступью — в некоторых регионах погода вполне себе зимняя, пишут "Метеовести", сайт "Фобоса", в новости под заголовком: "Циклоны столкнут между собой весну и зиму".