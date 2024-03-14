Весна пришла в Москву на неделю раньше положенного — 14 марта

Синоптик Тишковец объявил метеорологическую весну в Москве

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Метеорологическая весна наступает в Москве 14 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале в четверг.

Фото: Flickr by Nickolas Titkov is licensed under CC BY-SA 2.0

Днём ранее об этом говорить было преждевременно — среднесуточная температура была ниже 0 °C, пояснил он.

В ночь на 14 марта столбик термометра опускался до -4,2 °C, днём воздух должен прогреться до +6 °C, уточнил синоптик.

"Таким образом, с учётом тёплых прогнозов на неделю, 14 марта 2024 года в Москве на неделю раньше положенных сроков (21 марта) начинается метеовесна", — резюмировал он.

Ранее Тишковец обещал наступление метеорологической весны в столице 15 марта.