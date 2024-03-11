Метеорологическая весна в Москве начнётся раньше: синоптик Тишковец назвал точную дату

Метеорологическая весна в Москве начнётся 15 марта, предсказал в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В своём телеграм-канале он напомнил, что стартом весны принято считать устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений.
"Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости всё-таки условно, но будет положено уже 15 марта — за 5-6 суток до астрономической (20 марта — день весеннего равноденствия) и климатической (21 марта) весны", — уточнил синоптик.
Он не обещал устойчивой весенней погоды.
"Весна не раз будет пробуксовывать — впереди ещё прогнозируются весенние возвраты холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами", — предупредил Тишковец.
Снежный покров полностью сойдёт лишь к середине апреля, добавил он.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.