Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Досрочное голосование военнослужащих Северного флота
Как худели в СССР: диеты, голодание и производственная гимнастика
Российские туристы на двое суток застряли в ОАЭ
Автоэксперты напомнили, что нужно проверить в автомобиле после снежной зимы
Как вернуть распахнутый взгляд
Рассказываем о средних сортах голубики
Как отучить кота ходить по подоконнику
Доктор Мясников: сильная головная боль может быть из-за аневризмы
В этих фильмах герои рискнули жизнью ради развлечения
Метеорологическая весна в Москве начнётся раньше: синоптик Тишковец назвал точную дату

Синоптик Тишковец: метеорологическая весна в Москве начнётся 15 марта

0:55
Наука

Метеорологическая весна в Москве начнётся 15 марта, предсказал в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик Тишковец: метеорологическая весна в Москве начнётся 15 марта
Фото: https://www.flickr.com/photos/31679151@N00/29193920104 by Nickolas Titkov is licensed under CC BY-SA 2.0

В своём телеграм-канале он напомнил, что стартом весны принято считать устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений.

"Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости всё-таки условно, но будет положено уже 15 марта — за 5-6 суток до астрономической (20 марта — день весеннего равноденствия) и климатической (21 марта) весны", — уточнил синоптик.

Он не обещал устойчивой весенней погоды.

"Весна не раз будет пробуксовывать — впереди ещё прогнозируются весенние возвраты холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами", — предупредил Тишковец.

Снежный покров полностью сойдёт лишь к середине апреля, добавил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс" Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Последние материалы
Доктор Мясников: сильная головная боль может быть из-за аневризмы
В этих фильмах герои рискнули жизнью ради развлечения
Волгоградские хирурги спасли ногу мужчине, проведя ему уникальную операцию
На границе разбиты диверсанты ВСУ. Под Авдеевкой уничтожен ещё один "Абрамс"
Autoblog: Land Rover Defender 130 Outbound просторный и универсальный внедорожник для всей семьи
Тарифы на железнодорожную перевозку контейнеров в России выросли до 30 раз
В российском регионе начали страховать на случай паводка
На кинофестиваль с участием Никиты Кологривого в Новосибирске не осталось свободных мест
Правила для упражнений с гантелями для пожилых
Autoblog: Rivian представила новый компактный электрический SUV R3 и спортивную версию R3X
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников