Метеорологическая весна в Москве начнётся раньше: синоптик Тишковец назвал точную дату

Синоптик Тишковец: метеорологическая весна в Москве начнётся 15 марта

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Метеорологическая весна в Москве начнётся 15 марта, предсказал в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31679151@N00/29193920104 by Nickolas Titkov is licensed under CC BY-SA 2.0

В своём телеграм-канале он напомнил, что стартом весны принято считать устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений.

"Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости всё-таки условно, но будет положено уже 15 марта — за 5-6 суток до астрономической (20 марта — день весеннего равноденствия) и климатической (21 марта) весны", — уточнил синоптик.

Он не обещал устойчивой весенней погоды.

"Весна не раз будет пробуксовывать — впереди ещё прогнозируются весенние возвраты холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами", — предупредил Тишковец.

Снежный покров полностью сойдёт лишь к середине апреля, добавил он.