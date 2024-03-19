ЦЕРН жжёт мосты: оставшиеся 500 российских учёных окончательно уходят с Большого адронного коллайдера

В ЦЕРН подтвердили: 500 российских учёных работают на БАК до 30 ноября

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

До конца ноября сотрудничество Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией будет окончательно прекращено, подтвердил РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

Фото: openverse by j.knutzen is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", — уточнил он.

После объявления о разрыве в рамках антироссийских санкций научных отношений с РФ ещё около 500 учёных из России или имеющих к ней отношение продолжали работать на Большом адронном коллайдере.

"Мы готовимся к тому, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы", — сообщил Марсолье.

Он добавил, что Россия перестала финансировать ЦЕРН.

О продлении работы российских учёных на БАК уже после объявления об остановке сотрудничества сообщил в декабре директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачёв. По его словам, от политизации науки и разрушения связей "никто не в восторге".

"Никому хорошо не будет", — согласен заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ, кандидат физико-математических наук Станислав Виноградов.

Он пояснил Pravda.Ru, что в России нет и не предвидится ускорителей, подобных БАК.