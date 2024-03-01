В Томском политехе предложили новую модель калибровки детекторов Большого адронного коллайдера

Томские физики улучшили точность данных Большого адронного коллайдера на 10-20%

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Физики Томского политехнического университета предложили новую модель калибровки детекторов Большого адронного коллайдера, позволяющую улучшить точность получаемых с них данных на 10-20%, сообщает пресс-служба ТПУ в четверг.

Фото: ЦЕРН

Как известно, учёные наблюдают за поведением элементарных частиц высоких энергий в ускорителях по косвенным явлениям вроде Черенковского или тормозного излучений. Их определяют, сканируя пучки специальными датчиками по методу Ван-дер-Меера.

Эти детекторы калибруются, исходя из гауссова распределения частиц во встречных пучках с поправкой на некоторые менее значимые параметры.

"Такой способ пусть и хорошо описывает эксперимент, но не выводится из реального распределения частиц в пучке", — пояснил аспирант Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Абед Мохамед Атеф Мохамед. "Известно, что сталкивающиеся сгустки имеют негауссовы хвосты. Негауссову форму хвостов можно объяснить различными эффектами динамики пучка, а также взаимодействием с оборудованием ускорителя. В совокупности они изменяют населённость сталкивающихся сгустков от хвоста к ядру и влияют на абсолютную светимость", — добавил научный сотрудник Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Антон Бабаев.

Поэтому томские учёные разработали новую калибровочную модель — с учётом негауссовых хвостов. Она уже применяется для оценки светимости столкновений частиц в Большом адронном коллайдере и хорошо себя зарекомендовала — в ряде случаев экспериментальные данные описываются на 10-20% точнее.

Пока политики ссорятся, учёные активно сотрудничают. Новая модель стала результатом коллаборации CMS специалистов ЦЕРН и ТПУ. К сожалению, ЦЕРН не намерена продлевать соглашение о совместной работе по истечении срока его действия в этом году.