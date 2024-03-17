Теперь они не могут скрытно напасть на жертву: названо существо, которое заставило львов сменить свои предпочтения в охоте

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Science: акациевые муравьи "вынудили" львов перестать охотиться на зебр

1:50
Наука

Исследование, проведенное группой ученых под руководством профессора Тодда Палмера из Флоридского университета, демонстрирует необычные изменения в поведении львов в африканской саванне.

Science: акациевые муравьи "вынудили" львов перестать охотиться на зебр
Фото: Openverse by popofatticus is licensed under CC BY 2.0

В последние годы они отказались от своей традиционной добычи, зебр, и стали предпочитать охотиться на буйволов. Это изменение поведения связано с распространением в Восточной Африке большеголовых муравьев.

Большеголовые муравьи, исходно происходящие с острова Маврикий, стали инвазивным видом, мигрируя в тропические и субтропические регионы, включая Африку. Эти насекомые являются опасным видом, угрожая местным экосистемам и биоразнообразию. В Восточной Африке они вытеснили местных акациевых муравьев (Crematogaster mimosae), которые поддерживали симбиотические отношения с акациями.

Акации в саванне служили укрытием для охотящихся львов, обеспечивая им возможность затаиться и атаковать свою добычу, в данном случае, зебр. Однако, с вытеснением акациевых муравьев большеголовыми, сломанные слонами акации перестали предоставлять такую защиту. Это снизило эффективность охоты львов на зебр, поскольку они теряли свою возможность оставаться невидимыми для добычи, сообщает Science.

Компьютерное моделирование, проведенное исследователями, показало, что в местах, где акациевые муравьи до сих пор присутствуют, вероятность успешной охоты на зебр для львов значительно выше, чем там, где муравьи были вытеснены. Это говорит о том, что изменение в составе местной фауны ведет к значительным изменениям в поведении хищников и, следовательно, в экосистеме в целом.

Ученые предупреждают, что победное шествие большеголовых муравьев по Африке продолжится, и это может привести к дальнейшим изменениям в ландшафте и экосистеме саванны.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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