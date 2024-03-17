Условия наиболее приближены к марсианским: ученые из Германии начали тестирование скафандров в горах Армении

Исследователи из University of Würzburg в Германии активно проводят серию экспериментов, направленных на изучение возможностей роботов и скафандров в условиях, схожих с теми, что могут встретиться человеку во время миссий на Марс. Эти исследования осуществляются в окрестностях села Армаш в Армении.
По мнению германских ученых, рельеф и климатические условия Армении наилучшим образом соответствуют тем, которые ожидаются на марсианской поверхности. Это делает данный регион оптимальным для проведения экспериментов, нацеленных на подготовку к будущим космическим миссиям.
Специально разработанные скафандры используются в экспериментах для работы в условиях, аналогичных атмосфере Марса, где температурные диапазоны крайне экстремальны — от минус 133 до плюс 27 градусов. Это позволяет исследователям оценить эффективность и устойчивость оборудования в условиях космического вакуума и переменчивой температуры, сообщает Bild*.
Ученые, занятые в испытаниях, поддерживают постоянную связь с контрольной станцией, созданной в рамках сотрудничества с Австрийским космическим форумом (OeWF) и Армянским космическим агентством. Для имитации реальных условий связи между Землей и Марсом, ученые задерживают радиосигнал на примерно 10 минут.
Эти эксперименты играет ключевую роль в разработке и тестировании технологий, необходимых для будущих космических миссий на Марс.
* газета Bild заблокирована в России решением Роскомнадзора с весны 2022 года.
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