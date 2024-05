Трагедия в Токио: стюардесса Malaysia Airlines обнаружена без сознания

Стюардессу авиакомпании Malaysia Airlines нашли без сознания в отеле Токио. Об этом сообщил портал NST Online.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository