Дикий шафран: чем полезен чай с его добавлением для здоровья

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Чай с сафлором может улучшить состояние желудка и избавить от аллергии

1:28
Здоровье

Сафлор или дикий шафран уже несколько веков используется в народной медицине для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, опухолей, для улучшения кровообращения.

Чай с сафлором может улучшить состояние желудка и избавить от аллергии
Фото: commons.wikimedia.org by Salonik Saffron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза сафлора

Сафлор является отличным дополнением к чаю. Чай с такой добавкой будет золотистым, с красновато-желтым оттенком и цветочно-эфирным послевкусием.

Сафлоровый чай благотворно влияет на желудок и кишечник, усиливая усвоение полезных веществ. Благодаря этому улучшается состояние волос и кожи. С помощью сафлора справляются с болями разного характера: менструальными болями, от ушибов, травм и послеоперационных болей.

Цветки сафлора считаются эффективным средством от аллергии. В китайской народной медицине цветки сафлора в виде отваров используются при лечении аменореи, эндометрита, аднексита, пневмонии, бессонницы. В научной медицине он находится на стадии изучения.

Сафлоровое масло содержит белок, который способствует укреплению иммунитета и повышению защитных сил организма. 

Одно исследование показало, что сафлор может помочь предотвратить дальнейшие осложнения со здоровьем после сердечного приступа, вызванного повышенным уровнем ангиотензина II, гормона, сужающего кровеносные сосуды.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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