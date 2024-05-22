Дикий шафран: чем полезен чай с его добавлением для здоровья

Чай с сафлором может улучшить состояние желудка и избавить от аллергии

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сафлор или дикий шафран уже несколько веков используется в народной медицине для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, опухолей, для улучшения кровообращения.

Фото: commons.wikimedia.org by Salonik Saffron is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза сафлора

Сафлор является отличным дополнением к чаю. Чай с такой добавкой будет золотистым, с красновато-желтым оттенком и цветочно-эфирным послевкусием.

Сафлоровый чай благотворно влияет на желудок и кишечник, усиливая усвоение полезных веществ. Благодаря этому улучшается состояние волос и кожи. С помощью сафлора справляются с болями разного характера: менструальными болями, от ушибов, травм и послеоперационных болей.

Цветки сафлора считаются эффективным средством от аллергии. В китайской народной медицине цветки сафлора в виде отваров используются при лечении аменореи, эндометрита, аднексита, пневмонии, бессонницы. В научной медицине он находится на стадии изучения.

Сафлоровое масло содержит белок, который способствует укреплению иммунитета и повышению защитных сил организма.

Одно исследование показало, что сафлор может помочь предотвратить дальнейшие осложнения со здоровьем после сердечного приступа, вызванного повышенным уровнем ангиотензина II, гормона, сужающего кровеносные сосуды.